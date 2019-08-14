В первой половине августа 12 марок поменяли цены на автомобили

Эксперты сайта «Цена Авто» продолжают исследовать цены на новые легковые автомобили, что позволило в первой половине* августа выявить их корректировку сразу у 12 производителей, официально представленных на российском рынке.

Так, за это время весь модельный ряд отечественной марки LADA стал дороже на 5 – 7 тыс. руб. Почти на столько же выросли цены у автомобилей Datsun, KIA Rio и Rio X-Line. Большинство моделей Renault подорожали на 1 – 25 тыс. руб.

У премиальных марок изменения в ценах были более существенными. Так, кроссовер Cadillac XT5 подорожал на 70 – 120 тыс. руб., хэтчбек MINI One и универсал MINI Clubman прибавили 85 и 350 тыс. руб. соответственно. Но максимальная прибавка – в более чем 1 млн руб. – зафиксирована у спортивного купе Mercedes-Benz AMG GT.

Две марки смогли снизить цену на свои модели. Так поступил китайский бренд Chery, который сделал свой кроссовер Tiggo 3 доступнее на 60 – 95 тыс. руб. А японский Nissan «срезал» цены сразу у трех своих кроссоверов – Qashqai, X-Trail, Terrano. Большинство комплектаций этих моделей стали дешевле на 18 – 129 тыс. руб.

Отметим, что данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* За период с 1 по 15 августа 2019 года