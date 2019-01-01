Продажи автомобилей отечественных марок в июле показали рост

По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2019 года в России суммарно было продано 37,4 тыс. новых легковых и легких коммерческих машин отечественных брендов. Это на 0,6% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Порядка 80% от данного количества пришлось на марку LADA – в прошлом месяце АВТОВАЗ реализовал 29,5 тыс. таких автомобилей, показав рост на 0,3%. Продажи легкой коммерческой техники «ГАЗ» увеличились на 1,4% до 5,1 тыс. единиц. На столько же выросла и реализация автомобилей «УАЗ» (+1,4% до 2,8 тыс. шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», продажи автомобилей отечественных марок растут на фоне падения всего российского рынка, которое в июле составило -2,4%. Таким образом, их рыночная доля по итогам прошлого месяца увеличилась до 26,7%, а год назад составляла 25,9%.

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