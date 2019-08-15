«Рольф» в 1 полугодии увеличил прибыль в 1,7 раза

Автодилер «Рольф», основатель которого Сергей Петров стал фигурантом уголовного дела, в первого полугодии 2019 года увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, до 2,85 млрд рублей. В квартальном отчете компании также упоминается рост рисков появления убытков в случае оттока клиентов «Рольфа», если уголовное дело скажется на репутации компании.

Как сообщает агентство «Интерфакс», полугодовая выручка «Рольфа» выросла на 13,44%, до 76,92 млрд рублей. Выручка от продаж новых автомобилей увеличилась на 11,5%, до 47,83 млрд рублей, выручка от продажи подержанных - почти на 23%, до 14,49 млрд рублей.

Напомним, по итогам первого полугодия компания «Рольф» увеличила реализацию новых автомобилей на 6% до 45533 единиц. Подразделение «Рольф Автомобили с пробегом» также добилось роста продаж – в первом полугодии на 7% до 32569 машин.

Себестоимость продаж увеличилась на 14,6%, до 68,83 млрд рублей, валовая прибыль повысилась на 4,65%, до 8,09 млрд рублей. Коммерческие расходы выросли на 14,2%, до 3,38 млрд рублей, управленческие расходы – на 4%, до 1,57 млрд рублей. Прибыль от продаж снизилась на 3,7%, до 3,14 млрд рублей. Показатель прочих доходов вырос на 7,4% и составил 745,28 млн рублей.

Краткосрочные заемные средства выросли с 5,86 млрд рублей на конец 2018 года до 12,28 млрд рублей на конец июня 2019 года. Дебиторская задолженность компании увеличилась на 19,1%, до 4,69 млрд рублей.

Напомним, компания «Рольф» основана в 1991 году. Портфель брендов компании «Рольф» включает 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд: Audi, BMW, BMW Motorrad, Chrysler, Ford, Genesis, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, Skoda, smart, Toyota, Volkswagen. Дилерская сеть компании насчитывает 63 шоу-рума в Москве и Санкт-Петербурге.

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