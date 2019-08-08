Genesis в июле увеличил продажи в России на 3%

Российские дилеры Genesis в июле реализовали 153 автомобиля, что на 3% больше по сравнению с прошлом годом. По итогам семи месяцев 2019 года продажи автомобилей Genesis в России выросли на 47% и составили 1214 единиц.

Напомним, на российском рынке Genesis и первая модель бренда – седан G90 – были презентованы в августе 2016 года. При этом с июня нынешнего года в России доступен обновленный седан Genesis G90, который доступен в двух вариантах колесной базы: стандартной и удлиненной (G90 L). Цены на новинку варьируются от 4 млн 690 тыс. рублей до 6 млн 860 тыс. рублей. С марта 2017-го у дилеров Genesis появился полноприводный седан G80, который предлагается по цене от 2 млн 790 тыс. рублей. А в апреле прошлого года бренд Genesis представил на российском рынке спортивный седан G70, ставший самой доступной моделью бренда. В базовой версии G70 можно приобрести по цене 2 млн 189 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, до конца 2021 года модельный ряд Genesis будет насчитывать шесть моделей, включая кроссовер и спортивное купе.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».