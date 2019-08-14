Mercedes-Benz отзывает в России более 20 кемперов Marco Polo

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 21 компактный кемпер Mercedes-Benz Marco Polo, произведенный с января 2017-го по июнь 2018 года. Причиной отзыва является то, что при определенных гидротермических условиях в сочетании с матрасом определенного периода производства может возникнуть коррозия металлических элементов под матрасом спального места.

Если были затронуты такие детали, как усилитель рамы крыши, то из-за коррозии может возникнуть ослабление конструкции крыши и прочности кузова, сообщает пресс-служба Росстандарта. Петли, возможно затронутые данной проблемой, которые удерживают обрешетку из реек, также могут обломиться, спальное место под подъемной крышей может выскочить из фиксаторов и упасть в салон. Это может представлять риск получения травм людьми, находящимися на кровати либо под ней. Автомобили будут проверены на наличие белой или красной ржавчины на усилителях спального места под подъемной крышей. При необходимости, усилитель рамы крыши, петли и матрас будут заменены. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры Mercedes-Benz начали прием заказов на обновленный V-Класс. Обновление модели повлияло и на семейство кемперов Mercedes-Benz. Покупатели компактных кемперов Marco Polo и Marco Polo Horizon могут выбрать из нескольких новых вариантов лакокрасочного покрытия, легкосплавных дисков и обивки, дополнить обширный список систем безопасности системами экстренного торможения и управления дальним светом.

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