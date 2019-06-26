Новый Mercedes-Benz Sprinter стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Mercedes-Benz в июле реализовали 93 легких коммерческих автомобиля, что на 80% меньше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2019 года продажи LCV штутгартской марки в России составили 841 единицу (-77%), согласно данным АЕБ. Снижение реализации связано с временной приостановкой производства Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях «Группы ГАЗ» из-за отсутствия необходимых комплектующих. Между тем, самой продаваемой моделью Mercedes-Benz в текущем году стал Sprinter третьего поколения.

Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор по маркетингу и продажам Mercedes-Benz Vans в России Мартин Пфаннкухен, в этом году был представлен Sprinter нового поколения, который имеет три типа привода, четыре варианта длины и три варианта высоты крыши, современные экономичные дизельные двигатели, механическую или автоматическую коробки передач. Версии с грузоподъемностью ниже 1 тонны (для въезда в пределы ТТК) или с полной массой 5,5 тонн (в пассажирском варианте) доступны в России с весны этого года. Для прагматичных клиентов разработано специальное предложение Limited Edition.