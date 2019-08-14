За последние два года минимальная цена Toyota Camry выросла на 244 тыс. рублей

сегодня, 10:30 228 0

За последние два года минимальная цена Toyota Camry выросла на 244 тыс. рублей

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Эксперты «Цена Авто» составили график изменения цен* на седан Toyota Camry за последние два года (начиная с августа 2017 года) и выяснили, что за это время минимальная цена модели выросла на 244 тыс. рублей.

Сегодня стоимость Toyota Camry в начальной комплектации «Стандарт с двигателем 2 л (150 л.с.) составляет 1 573 тыс. рублей. Топовая версия Executive Safety с двигателем 3,5 л (249 л.с.) предлагается за 2 499 тыс. рублей.

Сколько может стоить Toyota Camry (или другой автомобиль) с пробегом, можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто». 

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций на автомобили 2019 года выпуска

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены toyota toyota camry

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