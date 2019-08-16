Volkswagen в июле увеличил продажи LCV в России на 5%

сегодня, 16:00 178 0

Volkswagen в июле увеличил продажи LCV в России на 5%

Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы
Все готовые отчёты

Российские дилеры Volkswagen в июле реализовали 600 легких коммерческих автомобилей, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2019 года продажи марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России составили 4093 единицы (-1%), согласно данным АЕБ.

Как  рассказали аналитическому агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Volkswagen Коммерческие автомобили, наибольшей популярностью продолжают пользоваться модели семейства Т6: Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях. «В настоящий момент мы ведем различные поддерживающие кампании, предлагаем достаточно много побуждающих активностей (финансовые продукты, спецверсии, расширенная гарантия). В следующем году модель будет существенно обновлена», – сообщили в пресс-службе немецкого бренда.

Кроме рынка легких коммерческих автомобилей, мы регулярно мониторим рынок легковых. Узнать цены на новые легковые автомобили можно на сайте «Цена Авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи легкие коммерческие автомобили volkswagen

Новости на тему

В Воронеже стали больше покупать автомобилей с пробегом

16 августа 2019

Все новости

Статьи на тему

«Volkswagen готов к забастовке». Рабочие недовольны зарплатами (Autonews.ru)

30 апреля 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 марок-лидеров по продажам SUV в России

9 августа 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью