Volkswagen в июле увеличил продажи LCV в России на 5%

Российские дилеры Volkswagen в июле реализовали 600 легких коммерческих автомобилей, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2019 года продажи марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России составили 4093 единицы (-1%), согласно данным АЕБ.

Как рассказали аналитическому агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Volkswagen Коммерческие автомобили, наибольшей популярностью продолжают пользоваться модели семейства Т6: Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях. «В настоящий момент мы ведем различные поддерживающие кампании, предлагаем достаточно много побуждающих активностей (финансовые продукты, спецверсии, расширенная гарантия). В следующем году модель будет существенно обновлена», – сообщили в пресс-службе немецкого бренда.

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