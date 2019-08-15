Мировой авторынок в июле снизился на 2%

Мировой авторынок в июле снизился на 1,5% до 7 млн 296 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 92 млн 533 тыс. машин. По итогам семи месяцев 2019 года реализация автомобилей в мире составила 52 млн 483 тыс. единиц (-5,8%), гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в июле было реализовано 1 млн 807 тыс. машин (-4,4%). Таким образом, отрицательная динамика фиксируется тринадцатый месяц подряд на фоне торможения экономического роста страны и торговых споров с США. Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 400 тыс. машин, что на 2,2% выше показателя годичной давности.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в июле увеличились на 1,3% и составили 1 млн 346 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 7,4% до 325,4 тыс. единиц. Стоит при этом отметить, что несмотря на возобновление госпрограмм стимулирования спроса, российский авторынок в июле продолжил падение в связи со снижением реальных доходов населения и продолжающимся ростом цен на машины.

В Южной Америке местные дилеры продали 279,9 тыс. автомобилей, что на 2,3% больше, чем в июле прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (453,9 тыс. шт., +4%), Канаду (173,7 тыс. шт., -1,1%) и Корею (145,6 тыс. шт., -4,2%).

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