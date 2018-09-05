Mercedes-Benz в июле увеличил продажи в России на 12%

Российские дилеры Mercedes-Benz в июле реализовали 3469 легковых автомобилей – на 12% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2019 года в России было продано 22438 машин штутгартской марки, что на 4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как считает директор филиала «Авилон. Мерседес-Бенц» Николай Баскаков, с выходом новых моделей автомобили Mercedes-Benz вновь займут верхние строчки рейтингов и конкурентам станет тяжелее. Так, в августе выходит обновленная модель GLC, следом увеличиваются в объеме поставки GLE, и уже в конце года появится новая модель флагманского внедорожника GLS.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».