Китайский авторынок в июле продолжил падение

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июля снизились на 3,9% и составили 1 млн 528 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), отрицательная динамика фиксируется тринадцатый месяц подряд на фоне торможения экономического роста и торговых споров с США. За семь месяцев 2019 года китайский авторынок сократился на 12,8% до 11 млн 654 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире.

Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце увеличили реализацию в Китае на 1,3% до 313400 машин. Таким образом, немецкий автоконцерн остается лидером на рынке Поднебесной.

Согласно прогнозу СААМ, в 2019 году китайский авторынок может снизиться порядка на 5% по отношению к прошлому году, когда было продано 23 млн 790 тыс. машин. В то же время власти КНР намерены принять меры по стимулированию продаж автомобилей в стране.