ТОП-10 самых продаваемых автомобилей корейских брендов в России

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», реализация новых автомобилей корейских марок в нашей стране за 7 месяцев 2019 года составила 233,5 тыс. единиц, показав рост на 0,6%.

Лидером этого рейтинга является KIA Rio, продажи которого в январе – июле достигли 54,6 тыс. экземпляров. Второе место принадлежит кроссоверу Hyundai Creta (40 тыс. шт.), третье – седану Hyundai Solaris, который разошелся тиражом в 35,4 тыс. единиц. Далее следуют две модели KIA – кроссовер Sportage (19,2 тыс. шт.) и седан Optima (14,4 тыс. шт.).

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых продаваемых корейских автомобилей в РФ по итогам 7 месяцев нынешнего года попали: Hyundai Tucson (13 тыс. шт.), KIA Soul (10,8 тыс. шт.), KIA Ceed (10,6 тыс. шт.), KIA Cerato (7,3 тыс. шт.) и Hyundai Santa Fe (5,9 тыс. шт.).

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