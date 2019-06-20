Рынок автомобилей с пробегом в Нижнем Новгороде снизился на 4%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июле 2019 года жители Нижнего Новгорода купили 21 037 легковых автомобилей с пробегом. Это на 4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

В марочной структуре нижегородского вторичного рынка преобладают отечественные «Лады» – на их долю суммарно приходится 17,7% от общего объема перепродаж. На втором и третьем местах – корейские бренды KIA и Hyundai с долей рынка 8,6% и 7,6% соответственно. Практически одинаковую долю занимают Chevrolet (5,6%) и Nissan (5,5%). Таким образом, на эти пять марок приходится 45% всего вторичного авторынка Нижнего Новгорода.

Какие именно подержанные модели пользовались наибольшим спросом у нижегородцев за семь месяцев текущего года, можно узнать здесь.

Фото взято с сайта ИА «В городе N»

