Рынок автомобилей с пробегом в Нижнем Новгороде снизился на 4%

сегодня, 11:00 179 0

Рынок автомобилей с пробегом в Нижнем Новгороде снизился на 4%

АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна)
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июле 2019 года жители Нижнего Новгорода купили 21 037 легковых автомобилей с пробегом. Это на 4% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

В марочной структуре нижегородского вторичного рынка преобладают отечественные «Лады» – на их долю суммарно приходится 17,7% от общего объема перепродаж. На втором и третьем местах – корейские бренды KIA и Hyundai с долей рынка 8,6% и 7,6% соответственно. Практически одинаковую долю занимают Chevrolet (5,6%) и Nissan (5,5%). Таким образом, на эти пять марок приходится 45% всего вторичного авторынка Нижнего Новгорода.

Какие именно подержанные модели пользовались наибольшим спросом у нижегородцев за семь месяцев текущего года, можно узнать здесь.

Фото взято с сайта ИА «В городе N»

, источник: АВТОСТАТ

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