В России продано 400 тысяч кроссоверов Renault Duster

Компания Renault реализовала в России 400 тыс. кроссоверов Renault Duster с момента выхода модели в марте 2012 года. С 2013 года Renault Duster является самым продаваемым полноприводным автомобилем на российском рынке, сообщает пресс-служба Renault. Также Renault Duster является единственным в своем сегменте и самым доступным в России автомобилем с дизельным двигателем.

Напомним, весной 2019 в России начались продажи Renault Duster 2019 модельного года, который получил новую аудиосистему Radio Connect и возможность получения информации об автомобиле с функциональным приложением R&GO. Кроме того, теперь Renault Duster оснащен новой мультимедийной системой MediaNav 4.0 с поддержкой AndroidAuto и CarPlay. Обновленный Renault Duster предлагается по цене от 719 тыс. рублей за версию Access с двигателем 1,6 л (114 л.с.) в паре с механической коробкой передач и передним приводом.

Также в марте Renault представила новую лимитированную серию Duster Adventure, которая отличается более внедорожными дизайном благодаря расширителям арок, боковым молдингам, легкосплавным дискам черного цвета и обозначениям лимитированной серии Adventure. Лимитированная серия Adventure предлагается по цене от 1 млн 054 тыс. 990 рублей и оснащается только полным приводом в сочетании с бензиновыми или дизельным двигателями, механической или автоматической коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», кроссовер Renault Duster остается бестселлером марки в России. По итогам семи месяцев 2019 года на нем остановили свой выбор 21403 российских потребителя (-12%). В результате Duster занимает второе место в рейтинге самых продаваемых моделей SUV на российском рынке.

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