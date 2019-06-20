Стали известны подробности о новой Hyundai Creta

Кроссовер Hyundai ix25 следующего поколения, предшественник которого продается в России под названием Creta, получит новый мотор. Судя по документам сертификационной организации Китая, машину оснастят 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 125 л.с. Этот мотор придет на смену 1,5-литровому агрегату с отдачей 115 л.с., пишет портал Autonews.ru. Также на некоторых рынках Hyundai Creta/ix25 нового поколения будет предлагаться с 1,4-литровым бензиновым турбомотором, который развивает 140 л.с.

Дизайн новинки практически не будет отличаться от одноименного прототипа, который был представлен на автосалоне в Шанхае в апреле. Автомобиль получит двухсекционные фары головного света в стиле модели Kona, а также дополнительную пластиковую защиту нижней части кузова.

Судя по снимку интерьера, в салоне появился новый отдельный вертикальный дисплей мультимедийного комплекса в стиле электрокаров Tesla, другой селектор автоматической трансмиссии и электронный стояночный тормоз. Не исключается, что у Hyundai Creta/ix25 помимо стандартной модификации с пятью местами появится вариант с семиместным салоном.

В России Hyundai Creta нынешнего поколения доступна с бензиновыми моторами объемом 1,6 и 2,0 л, развивающими 123 и 149 л.с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механической или с автоматической коробкой передач, а второй сочетается только с «автоматом». Цены на кроссовер начинаются от 957 тыс. рублей. Уже в базовой комплектации Hyundai Creta предлагает покупателям электроусилитель руля, систему управления стабилизацией (VSM), крепления детских кресел (ISOFIX). Также автомобиль комплектуется устройством вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС с программой «Помощь на дороге».

Стоит отметить, что кроссовер Hyundai Creta с момента выхода на рынок в июле 2016 года удерживает звание самого продаваемого SUV на российском рынке. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года реализация этой модели составила 40039 автомобилей, что на 4% выше показателя годичной давности.

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