Тульский завод Haval увеличит выпуск кроссоверов F7

В российском представительстве Haval признали проблемы с нехваткой кроссоверов F7 в дилерской сети. Впрочем, уже в ближайшее время компания намерена ликвидировать дефицит за счет ускорения конвейера на заводе под Тулой.

О дефиците модели F7 порталу «Китайские автомобили» сообщили сразу несколько дилеров. Например, в столичной компании «Автолайт» в очереди за машинами стоят более 50 клиентов. Кроссоверов для них нет либо вообще, либо в требуемой комплектации.

Как сообщили в представительстве Haval, тульский завод, где выпускается кроссовер F7, не имеет никаких ограничений по мощности и находится в процессе увеличения объема производства, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны покупателей. Так, в начале июля дневной план предприятия составлял 35 автомобилей в смену, спустя месяц этот показатель вырос до 50 машин.

Действительно, новый кроссовер Haval F7, который поступил в продажу в июне этого года, набирает популярность. В прошлом месяце покупателей нашли 425 автомобилей этой модели. Напомним, Haval F7 предлагается с турбомоторами объемом 1.5 и 2.0 л в паре с «роботом» 7DCT по цене от 1 млн 449 тыс. рублей до 1 млн 819 тыс. рублей.

Между тем, в компании заверили, что дефицит Haval F7 не помешает запустить производство других моделей. Как сообщалось ранее, в третьем квартале 2019 года на конвейер предприятия также встанут полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 и новый купе-кроссовер Haval F7x.

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