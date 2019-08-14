Выпуск легковых машин в июле вырос на 5%

сегодня, 10:28 203 0

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По данным Росстата, за семь месяцев 2019 года с российских конвейеров сошло 894 тыс. легковых автомобилей – это на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в июле было выпущено 110 тыс. машин, что на 5,4% выше показателя годичной давности. Стоит отметить, что московский завод Renault в прошлом месяце начал массовое производство нового купе-кроссовера Renault Arkana.

Производство грузовых автомобилей в январе-июле составило 81,6 тыс. единиц, что на 1,2% ниже показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 13,2 тыс. грузовиков – это на 18,7% больше по сравнению с прошлым годом. Стоит отметить, что на предприятии Isuzu Rus в Ульяновске началось производство малотоннажных грузовиков Isuzu Elf (N-серия) с роботизированной коробкой передач.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили производство грузовые автомобили российский автопром

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