В Германии отзывают внедорожники LADA 4x4 из-за угрозы возгорания

Компания LADA Automobile GmbH, которая является официальным дистрибьютором АВТОВАЗа в Германии, объявила об отзыве внедорожников LADA 4x4. Под сервисную кампанию попадут 1,5 тыс. автомобилей, проданных на немецком рынке в 2017–2018 годах. Причина для отзыва – неправильная укладка электрического кабеля генератора, пишет портал Wroom.ru. Теоретически этот дефект может привести к возгоранию машины, но, как уточняют в компании Lada Automobile GmbH, вероятность такого развития событий очень мала.

Владельцам «Нив» по всей Германии уже разосланы уведомления об отзыве. В рамках сервисной кампании у внедорожников проверят изоляцию и правильность укладки кабеля генератора. При необходимости проблема будет устранена – на все работы потребуется десять минут. В России аналогичный отзыв «Нив» из-за возможного дефекта электропроводки был объявлен в прошлом году.

Напомним, АВТОВАЗ весной этого года принял решение прекратить поставки автомобилей LADA в Европу. Причиной ухода на предприятии называют ужесточение экологических норм. Введенный минувшей осенью стандарт Euro 6d-TEMP требует серьезных вложений в модернизацию двигателей. Такие инвестиции едва ли себя оправдают, учитывая скромный объем продаж автомобилей LADA в Европе (их доля составляет заметно ниже 0,1% всего рынка).

В настоящее время местные дилеры распродают запасы российских машин. Так, в июле немцы приобрели 131 «Ниву», а за первые семь месяцев года в Германии продано 786 экземпляров модели, что лишь на 4% ниже показателя годичной давности.

Между тем, европейские дилеры LADA вынуждены искать себе новых поставщиков. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в шоу-румах немецкого импортера LADA Automobile GmbH наряду с нераспроданными «Ладами» с октября появятся китайские микроавтобусы и фургоны Joylong, внешне напоминающие Toyota Hiace и Toyota Alphard прошлых поколений соответственно.