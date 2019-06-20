«Рольф» открывает первый дилерский центр KIA в Москве

Компания «Рольф» усиливает позиции на рынке Москвы брендом KIA. Новый дилерский центр KIA расположен на локации и стал первым автоцентром корейской марки в портфеле «Рольфа» в Москве, сообщает пресс-служба дилера.

Новый дилерский центр KIA Рольф Центр занимает площадь более 2000 кв.м и построен в соответствии с современной концепцией бренда KIA «Красный Куб» (Red Cube). Шоу-рум дилерского центра общей площадью 768 кв. м вмещает до 13 автомобилей и в соответствии с дизайн-стандартом марки включает зону ключевого автомобиля. Для удобства клиентов в дилерском центре обустроена комфортная зона ожидания с уютным кафе и детским уголком.

Сервисный центр KIA площадью 989 кв.м располагает 18 постами слесарного ремонта, включая пост KIA Premium Service и пост быстрого сервиса, а также двумя постами прямой приемки. Также на локации Рольф Центр работает кузовное производство, которое специализируется на автомобильном кузовном ремонте любой сложности. Клиенты, которые планируют отремонтировать автомобиль по каско по направлению страховой компании, могут воспользоваться услугой удаленного урегулирования убытков: сотрудники дилерского центра сами проведут осмотр автомобиля и согласуют ремонт со страховой компанией.

Новый дилерский центр Рольф станет одним из первых автоцентров KIA, где внедрена система идентификации клиента LPR (License plate recognition). Она с помощью камер видеонаблюдения распознает номер автомобиля клиента при въезде на территорию автоцентра и передает необходимую информацию персоналу, задействованному в процессе обслуживания. В результате сотрудники дилерского центра оповещены о визите клиента и могут без задержек приступить к решению его проблем.

Напомним, весной прошлого года «Рольф» впервые начал работать с брендом KIA и открыл дилерский центр KIA на локации Пулково.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года в России было продано 130415 автомобилей KIA, что практически соответствует уровню прошлого года (+0,5%). В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,5% против 13,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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