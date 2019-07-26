Требования к техосмотрам предлагают усложнить и ужесточить

Очередное предложение, связанное с изменением процедуры техосмотров транспортных средств, поступило из Национальной технологической инициативы «Автонет». Речь идет о том, чтобы обязать автодилеров, операторов техосмотра и перевозчиков проверять работоспособность установленных на автомобилях устройств «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщают РИА «Новости», ссылаясь на комментарий, полученный в НТИ.

«Недостаточная компетенция, а зачастую и недобросовестность автодилеров приводит к тому, что покупатель получает машину с неработающим устройством вызова экстренных оперативных служб», - объяснили в пресс-службе «Автонет». Здесь также рассказали, что процедура проверки системы уже разработана Сколковским институтом науки и технологий. Ее предлагается проводить при плановом ТО или перед продажей автомобиля. Необходимость такой проверки хотят закрепить законодательно.

Однако существует ряд нюансов, согласно которым выдвинутое «Автонет» предложение можно считать несколько преждевременным. Напомним, что требование об обязательном оснащении автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС» было введено в России в 2017 году. С тех пор устройство в обязательном порядке ставят на новые машины, у которых в 2016 году истекло одобрение типа транспортного средства, а также на ввозимые авто с пробегом. При этом установка системы на старые автомобили, эксплуаутируемые в России, не является обязательной. На середину июля количество зарегистрированных в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» автомобилей превысило 4 миллиона. Однако относительно всего российского парка автомобилей (согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в нашей стране насчитывается 43,5 млн легковых машин) пока это - капля в море.

Опять же, как пояснил недавно заместитель генерального директора по развитию бизнеса АО «ГЛОНАСС» Илья Аксельрод, прибор, который ставится на новые автомобили, срабатывает в автоматическом режиме, а те, что устанавливают на авто с пробегом - только при ручном нажатии. Причина - в том, что прибор, устанавливаемый на новый автомобиль на сборочном производстве, специально калибруется под конкретную модель (чтобы знать, какого рода удар является значимым для машины перед получением сертификата проводятся краш-тесты с «лобовым ударом», «боковой удар», «переворот»), а при установке на авто с пробегом такой возможности у производителя приборов, как правило, нет.

«Подержанные автомобили, не оборудованные изначально таким устройством и ввозимые в Россию, должны оснащаться им как дополнительным элементом для того, чтобы автомобиль получил возможность быть растаможенными. Но так как откалибровать прибор под конкретную машину в этом случае нельзя, автоматический режим вызова экстренных служб в них отключается, и владелец сможет вызвать помощь только в ручном режиме, самостоятельно нажав на вынесенную в салон кнопку SOS», - рассказал Аксельрод.

Кроме того, стоит напомнить, что, согласно данным официального сайта «ЭРА-ГЛОНАСС», проверять способность приборов работать в автоматическом режиме пока возможжно не во всех регионах. Автоматизированное взаимодействие пока налажено лишь в 27 субъектах РФ, еще в 13 субъектах ожидается запуск системы до конца 2019 года. Таким образом, к концу 2019 года речь идет лишь о 40 регионах. Все это вместе взятое говорит о том, насколько преждевременно на данный момент говорить о полноценной проверке работоспособности установленных систем.