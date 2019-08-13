Группа PSA сокращает бизнес в Китае

Французская компания PSA Groupe избавится от двух из четырех своих совместных с Dongfeng заводов в городе Ухань на фоне торможения китайской экономики и резкого падения спроса на легковые автомобили.

Как пишет портал «Колеса.ру», продажи выпускаемых на Dongfeng Peugeot Citroen Automobiles (DPCA) машин с 2014 года упали в Китае примерно в три раза: с 731 тысяч до 251, 7 тыс. штук по состоянию на конец прошлого года. Ситуацию усугубил начавшийся летом 2018-го обвал на китайском авторынке, ускорившийся в первом полугодии 2019-го, когда было реализовано 12,3 млн машин (-12,4%). Рыночный спад усугубил и без того незавидное положение французских марок в Китае: например, спрос на самую ходовую модель Peugeot – компактный седан 308 – по итогам первых шести месяцев этого года упал на 75,3% до 6291 единицы, а на самую популярную модель Citroen – седан C-Elysee сегмента B+ – сократился на 35,8% до 14688 штук. Совокупные продажи четырех моделей премиального бренда DS сократились за тот же период на 15,7% до 1723 машин.

Непримиримая риторика Дональда Трампа в торговой войне с Китаем и усилившееся давление со стороны местных брендов с их более привлекательными розничными ценами заставили руководство Groupe PSA пересмотреть перспективы компании на рынке Поднебесной. Согласно документу, подписанному еще в прошлом месяце главой Groupe PSA Карлосом Таваресом и главой Dongfeng Жу Йанфеном, совместное предприятие DPCA избавится от двух из четырех заводов в городе Ухань, чтобы сократить издержки и улучшить финансовые показатели. Официально этот документ нигде не публиковался, однако его копия есть в распоряжении Reuters.

Один из двух подлежащих сокращению заводов будет просто закрыт и расформирован, а часть его оборудования и оснастки передадут на другие, пока еще действующие заводы DPCA. Второй завод будет продан, но имя покупателя пока не называется. Общее число сотрудников Groupe PSA к концу 2019 года уменьшится с 8000 до 5500 человек, а в последующие три года – до 4000 человек.

Модельные линейки Peugeot и Citroen в Китае будут оптимизированы, из них исчезнут малопопулярные модели, но это не значит, что ставка будет сделана только на кроссоверы – седаны в планах остаются. Премиум-бренд DS, несмотря ни исчезающе малые по китайским меркам продажи, вероятно, еще какое-то время будет пытаться завоевать любовь китайского потребителя.

Между тем стало известно, что Dongfeng рассматривает возможность продажи всех или части принадлежащих ему 12,2% акций Groupe PSA, что с одной стороне даст ему порядка 2,2 млрд долларов на собственное развитие, а с другой избавит от несения ответственности за судьбу французских марок в Китае.

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