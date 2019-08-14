Названа дата премьеры первого электрокара Porsche

Первый серийный электрокар Porsche под названием Taycan будет представлен 4 сентября 2019 года. Автомобиль одновременно покажут на трех мероприятиях в Китае, Германии и Канаде, а продажи машины должны начаться до конца этого года, сообщает портал Autonews.ru.

Изначально Taycan можно будет приобрести в трех версиях. По неофициальным данным, базовая версия новинки получит батарею емкостью 80 кВт•ч и электромотор с отдачей 325 или 380 л.с. Цены на такую модификацию будут начинаться от 90 тыс. долларов. Более дорогую модификацию Taycan оснастят батареей на 96 киловатт-часов и двумя электромоторами. Суммарная мощность автомобиля составит 435 или 490 л.с.

Топовый Taycan Turbo также укомплектуют двумя электрическими моторами (по одному на передней и задней оси), схожими с теми, что применяются на гибридном спорт-прототипе Porsche 919 Hybrid. Агрегаты, суммарная отдача которых составит более 600 л.с., будут работать вместе с бортовой 800-вольтовой системой. Разгон до 100 км/ч у электрокара займет 3,2 секунды. Без подзарядки машина сможет проехать более 500 км. Масса Taycan Turbo составит 2095 кг. При использовании специальной системы быстрой подзарядки 15 минут окажется достаточно, чтобы Taycan смог проехать до 400 км.

Товарный электрокар внешне практически не будет отличаться от концепта Mission E, представленного в 2016 году на мотор-шоу в Париже. При этом серийный автомобиль получит стандартные задние двери вместо заднепетельных, а также обзаведется слегка измененным аэродинамическим обвесом. Что касается интерьера, то в салоне у Porsche Taycan будет минимум четыре больших дисплея, в том числе полностью цифровая приборная панель, а также сенсорный экран на центральной консоли.

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