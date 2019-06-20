Петербургский рынок новых автомобилей в июле вырос на 7%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам июля текущего года составил 9,2 тыс. единиц. Это на 7% выше показателя за тот же период 2018 года.

Самым популярным автомобилем на рынке Северной столицы в прошлом месяце оказался седан Hyundai Solaris, обладателями которого стали 436 местных жителей – на 4% больше, чем год назад. На втором месте расположился автомобиль другой корейской марки – KIA Rio, который приобрели 406 петербуржцев (+1%). Третью строчку занял немецкий седан Volkswagen Polo, объем рынка которого в прошлом месяце упал на 15% до 380 единиц.

Далее в рейтинге расположились кроссоверы Hyundai Creta (359 шт.; +28%) и Volkswagen Tiguan (354 шт.; +75%). Кроме них, в десятку лидеров петербургского рынка новых легковых автомобилей по итогам июля 2019 года попали: Mitsubishi Outlander (334 шт.; +42%), LADA Vesta (324 шт.; +23%), KIA Sportage (273 шт.; +55%), LADA Largus (229 шт.; +10%) и KIA Optima (212 шт.; +74%).

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