Audi в июле увеличила продажи в России на 1%

сегодня, 12:32 204 0

Audi в июле увеличила продажи в России на 1%

Российские дилеры Audi в июле реализовали 1283 автомобиля – на 1% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2019 года в России было продано 8596 автомобилей с четырьмя колцами на радиаторной решетке, что на 1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как считает директор филиала «Авилон. Ауди» Ренат Тюктеев, продажи Audi будут устойчивы за счет новых доступных моторов на Q8 и А6, а также выхода нового Q3. Кроме того, по его словам, импортер Audi объявил о снижении с 1 августа более чем в 3 раза кредитной ставки по программе Audi Credit с 9,9% до 3%.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи премиум-марки audi

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