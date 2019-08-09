Изменения в закон о техосмотре: как они повлияют на автовладельцев, СТО и безопасность на дорогах?

По данным Научного центра безопасности дорожного движения, в 2018 году технические неисправности автомобиля стали третьей по распространенности причиной ДТП. На их долю пришлось 3,7% от общего числа аварий на дорогах страны (6 221 случай). В этом году только за первый квартал эта доля увеличилась до 4%, причем процент погибших в таких ДТП также вырос (на 0,9 п.п.).

Эти цифры свидетельствуют о том, что на дорогах России становится все больше технически неисправных автомобилей, чьи владельцы попросту купили диагностическую карту без прохождения самой процедуры техосмотра.

Таково негативное влияние реформы 2012 года, когда контроль за процедурой техосмотра был передан от ГИБДД Российскому союзу автостраховщиков (РСА). В результате диагностические карты стали массово оформляться без реального проведения техосмотра.

Для исправления этой ситуации в настоящее время уже приняты поправки к Федеральному закону «О техническом осмотре транспортных средств», которые вступят в действие в июне следующего года.

В рамках конференции «Автосервис – 2019» Сергей Зайцев, президент Союза организаций по контролю и диагностике технического состояния транспортных средств «ТехЭксперт», расскажет, что именно предлагается изменить в процедуре прохождения техосмотра, в соответствии с планом подготовки нормативно-правовых актов Президента и Правительства Российской Федерации, а также федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с утверждением Федерального закона от 6 июня 2019 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Ознакомиться с экспертным мнением и задать вопросы спикеру можно, приняв участие в конференции «Автосервис – 2019», которую аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет 29 августа в Москве.