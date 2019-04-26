«Автотор» расширит выпуск коммунальной и специальной техники

Калининградский завод «Автотор» намерен увеличить линейку выпускаемых полнокомплектных грузовых и коммерческих автомобилей за счет коммунальной, дорожно-строительной и специальной техники нового поколения. На сегодняшний день на предприятии уже освоен выпуск коммунально-дорожных машин, самосвалов, мусоровозов, кран-манипуляторов, автогидроподъемников, крюковых погрузчиков и т.д., сообщает пресс-служба «Автотора».

В целях расширения номенклатуры специальных автомобилей завод «Автотор» посетили представители ведущих компаний по производству коммунальной и специальной техники из Турции. Компании HidroMak, Witerna, Özünlü представили новые типы надстроек и специального оборудования.

Ряд предложенной техники пока не имеет аналогов в России и может существенно повысить эффективность работы муниципальных коммунальных служб. В частности, речь идет о комплексном решении по сбору, вывозу и обработке мусора, в котором применяются автомобили переменой грузоподъемности. Также особый интерес вызвало модульное навесное оборудование для автомобилей, задействованных в уборке дорожного покрытия: пескоразбрызгиватели, поливальное оборудование, подметальная и снегоуборочная техника, каналопромывочные машины и т.д.

В рамках сотрудничества предполагается частичная локализация производства поставляемого оборудования на территории Калининграда. В ближайшее время «Автотор» намерен наладить выпуск данной техники на шасси выпускаемых в Калининграде автомобилей Hyundai и Ford.

Напомним, «Автотор» с 2017 года реализует проект по развитию производства коммерческих автомобилей по полному циклу со сваркой и окраской кабин. Грузовые автомобили, выпускаемые на калининградском заводе, оснащаются широкой гаммой универсальных и специальных надстроек отечественного производства.