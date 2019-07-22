Украинский авторынок в июле вырос на 27%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей на Украине составил 8 240 единиц, что на 27,4% больше по сравнению с результатом годичной давности.

Лидерство среди марок на этом рынке вернул себе французский бренд Renault. Объем его продаж в июле составил 1 290 автомобилей, что на 57% больше, чем в июне 2018-го. На вторую строчку рейтинга опустилась японская Toyota, реализация которой увеличилась на 66% до 1 090 единиц. Третье место, с большим отставанием от лидеров, занимает чешская Skoda с результатом 660 проданных машин, что на 31% выше июльского показателя. Замыкают пятерку самых продаваемых марок KIA и Nissan. Их рыночные объемы в июле составили соответственно 590 шт. (+37%) и 520 шт. (+16%).

Самой популярной моделью украинского рынка в июле нынешнего года остается кроссовер KIA Sportage, объем реализации которого увеличился на 59% и составил 470 шт. Далее в рейтинге следуют сразу три модели Renault – Duster (390 шт., +38%), Logan (330 шт., +62%) и Sandero (300 шт., рост в 2,6 раза). А замыкает пятерку самых востребованных автомобилей лифтбек Skoda Octavia (290 шт.; +34%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рост украинского авторынка фиксируется уже шестой месяц подряд и по итогам января – июля 2019 года также демонстрирует положительную динамику. Так, за указанный период его объем достиг 47,6 тыс. единиц – на 8% больше, чем за 7 месяцев прошлого года.

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