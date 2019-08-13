GM и Ford готовятся к возможному экономическому спаду

Два крупнейших американских автопроизводителя General Motors и Ford готовятся к возможному экономическому кризису. Об этом заявили представители компаний, так как продолжающаяся торговая война между Вашингтоном и Пекином подпитывает опасения глобальной рецессии. Взаимные пошлины повысили цены на сырье для мировой автоиндустрии, которая уже находится под ударом слабого спроса в Китае и США, пишет агентство Reuters.

Ford Motor обладает денежным буфером в размере 20 млрд долларов на случай возможного экономического спада, сказал финансовый директор Ford North American Мэтт Филдс на конференции J.P. Morgan в Нью-Йорке.

У General Motors есть 18 млрд долларов с потенциалом выплаты дивидендов за два года, сообщила на конференции глава финансового департамента компании Дивия Сурьядевара.

GM рассматривает стратегии для экономии средств на случай возникновения экономического кризиса, среди которых присутствует отсрочка несущественных капитальных расходов и рассмотрение возможности перехода на выпуск более дешевых транспортных средств.

Ford в свою очередь сообщил, что “проактивно” оценивает будущие шаги, сотрудничая с экономистами для определения степени тяжести возможной рецессии.

Страх перед рецессией играл главную роль в торгах на Уолл-стрит в этом году, в то время как объявление президентом США Дональдом Трампом о введении новых пошлин с 1 августа спровоцировало резкий всплеск волатильности.