КАМАЗ в 1 полугодии сократил продажи грузовиков в России на 10%

КАМАЗ в первом полугодии 2019 года сократил продажи грузовых автомобилей в России на 10,1% – до 12426 штук, следует из ежеквартального отчета компании. При этом реализация грузовиков полной массой свыше 14 тонн составила 12193 единицы, среднетоннажных автомобилей полной массой 8-14 тонн – 233 штуки, пишет агентство «Прайм». Доля КАМАЗа на российском рынке грузовиков массой свыше 14 тонн за период составила 46,4%, среднетоннажных – 4,2%.

Падение российского рынка грузовых автомобилей в целом на КАМАЗе связывают с сокращением коммерческих грузоперевозок, замедлением темпов роста инвестиций в основной капитал, низкой активностью в строительстве и уменьшением господдержки спроса. «При этом сохраняется высокий интерес потребителей России по обновлению устаревших парков грузовой техники. Это относится ко всем отраслям экономики. Однако в условиях ограничения финансовых возможностей часть потребителей уменьшила объем средств, направленных на обновление парков и закупку новой автотехники», – отмечают на КАМАЗе.

Экспорт КАМАЗа за первое полугодие 2019 года вырос на 8,9% – до 927 единиц, при этом в общем объеме экспорта доля стран СНГ составила 73,8%, соответственно на долю стран дальнего зарубежья пришлось 26,2%.

Напомним, бизнес-план КАМАЗа на 2019 год предусматривает реализацию 39 тыс. грузовых автомобилей, из них 33 тысячи на российском рынке и 6 тысяч на зарубежных рынках.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года КАМАЗ увеличил общую выручку по РСБУ на 966 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 63,096 млрд рублей. Кроме того, по сравнению с первым кварталом 2019 года компания сократила чистый убыток на 145 млн рублей до 2 млрд рублей. Валовая прибыль по итогам первого полугодия составила почти 2,5 млрд рублей.

При этом КАМАЗ продолжает реализацию крупного инвестиционного проекта «Развитие модельного ряда автомобилей «КАМАЗ» и модернизация мощностей для его производства». В целом, на развитие модельного ряда и модернизацию производственных мощностей в 2019 году запланировано направить свыше 15 млрд рублей.

Так, во втором полугодии состоится старт серийного выпуска новейшего магистрального грузовика премиум-сегмента КАМАЗ-54901 с принципиально новой кабиной. Основная область применения этого седельного тягача – буксировка полуприцепов по дорогам различного назначения, имеющим твердое покрытие. В стандартную комплектацию KAMAЗ-54901 входит улучшенная комфортабельная кабина шириной 2500 мм с ровным полом, новый рядный двигатель KAMAЗ Р6 мощностью 450 л.с. и 12-ступенчатая автоматизированная коробка передач. Также среди особенностей новинки можно отметить увеличенный до 1400 литров запас топлива, межсервисный интервал до 120 тысяч км, контроль нагрузки на ведущий мост. Техническое состояние автомобиля и его местоположение можно отслеживать через систему спутникового мониторинга и контроля эксплуатации транспортных средств ИТИС-KAMAЗ.

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