Американский авторынок в июле показал рост впервые с начала года

Американский авторынок в июле увеличился на 2,1% и составил 1 млн 402 тыс. 160 легковых автомобилей и внедорожников. Таким образом, положительный результат зафиксирован впервые с начала года. По итогам семи месяцев 2019 года продажи автомобилей в США составили 9 млн 847 тыс. 602 единицы (-1,5%).

Согласно данным портала focus2move, лидерство в июле сохраняет General Motors, реализовавший 235099 автомобилей (+8,2%). На второе место вышла Toyota с показателем 209204 проданных машины (+0,2%). На третьей строчке идет Ford, чьи продажи составили 191900 авто (-0,4%). Четвертый результат показал Fiat Chrysler Group – 174900 машин, что на 1,6% выше показателя годичной давности. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Honda – в прошлом месяце американские дилеры марки реализовали 141296 автомобилей (+1,9%).