Rolls-Royce выпустил прощальную версию Ghost

Компания Rolls-Royce представила специальную версию седана Ghost под названием Zenith, появление которой приурочено к концу выпуска модели нынешнего поколения. Автомобили выпустят ограниченным тиражом в 50 экземпляров, пишет портал Autonews.ru.

Машины из коллекционного издания Zenith являются отсылкой к концепт-кару 200EX, который был представлен в 2009 году на Женевском автосалоне в качестве предвестника серийного Ghost. Rolls-Royce Ghost Zenith получил фирменную статуэтку «Дух экстаза» с особой гравировкой – названием спецсерии.

Главным элементом интерьера стал особый логотип на центральном тоннеле с узором, выполненным по мотивам чертежей концепта 200EX. При этом каждый из 50 уникальных слитков изготовлен из переплавленной статуэтки Spirit of Ecstasy знаменитого прототипа.

Кроме того, образ 200EX появился в сложной гравировке на центральной консоли – узор по инженерным чертежам «увеличили для абстракции» и разделили на 50 элементах. В дверных карманах появилась иллюминация с рассеянным светом, пропущенным через перфорированную кожу. Отделку дверей выполнили в стиле маркетри. В оформлении задних сидений использовали вышивку, дающую отсылку к креслам оригинальной модели Silver Ghost 1907 года.

Потолок седана украшен «Звездным небом» с эффектом падающей звезды. Для создания такой опции используется более 1300 оптических светодиодных элементов, сплетенных вручную.

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