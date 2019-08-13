УАЗ инвестирует 7 млрд рублей в разработку новой платформы «Патриот-2020»

Ульяновский автозавод совместно с Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом «НАМИ» ведет работу по созданию и запуску в производство перспективной платформы «Патриот-2020». Инвестиции в проект составляют порядка 7 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

В 2019 году запланирован выпуск и отгрузка в дилерскую сеть порядка 3 тыс. автомобилей УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач. В 2020 году – УАЗ «Профи» повышенной грузоподъемности с двускатной ошиновкой.

Как отмечается, за счет выпуска новых продуктов УАЗ начнет восстанавливать объемы производства и продаж автомобилей. В текущем году предприятие планирует выпустить 45,6 тыс. автомобилей, в том числе на экспорт более 4 тыс. машин, в 2020 году – 46,8 тыс. автомобилей, из которых на экспорт – более 5 тысяч.

Напомним, по итогам 2018 года с ульяновского конвейера сошло 44504 автомобиля – на 7% меньше, чем годом ранее. При этом продажи автомобилей УАЗ на российском рынке остались на прежнем уровне и составили 41252 штуки (-1%). Экспорт УАЗа в прошлом году снизился на 2% и составил порядка 5 тыс. машин.

«Ключевыми приоритетами Ульяновского автомобильного завода сегодня являются сохранение и увеличение рыночной доли бренда УАЗ, сохранение финансовой устойчивости предприятия за счет оптимизации структуры затрат и развитие модельного ряда в соответствии с запросами рынка», – заявил гендиректор предприятия Адиль Ширинов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев российские дилеры УАЗа реализовали 19555 автомобилей всех моделей, что на 3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Ульяновского автозавода на российском рынке является флагманский внедорожник УАЗ «Патриот».

В ближайшее время на УАЗе состоится старт производства серийных внедорожников УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50. Она будет работать в паре с обновленным двигателем ЗМЗ Про, развивающим 150 л.с. и 235 ньютон-метров. Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч УАЗ «Патриот» с «автоматом» потребляет на 2 л меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».