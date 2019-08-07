В ГосДуме уточнили подробности об инициативе запрета эксплуатации старых машин

В комитете Госдумы по экономической политике и промышленности объяснили, что подготовленное ранее письмо о возможном ограничении срока эксплуатации автомобильной техники, является лишь «рекомендацией круглого стола, а не законодательной инициативой депутата», сообщает «Коммерсант».

По словам заместителя председателя комитета Альфии Когогиной, эти рекомендации «не касаются личного легкового транспорта граждан», а направлены на повышение экологичности коммерческой техники и пассажирского транспорта.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», 65% всех грузовых автомобилей в России пребывает в возрасте старше 15 лет. Это составляет 2,44 млн машин (по состоянию на 1 января 2019 года). Кроме этого, как уже ранее сообщали эксперты агентства, примерно каждый третий грузовик в стране был произведен еще в советское время (всего таковых насчитывается 1,33 млн шт.).

Что касается автобусов, то на технику, выпущенную более 15 лет назад, приходится 45% парка, или 185 тыс. единиц. В тоже время, по данным агентства, почти 50 тысяч автобусов сошли с конвейера в период СССР, т.е. до 1992 года.

Аналогичная доля старых машин и в парке LCV – 45%. В количественном выражении это составляет 1,86 млн штук. При этом «советских» экземпляров здесь тоже не так много – 100 тыс. автомобилей.

Как видно, самым старым у нас в стране является парк грузовиков, который в большей степени нуждается в обновлении.

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