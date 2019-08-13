КАМАЗ объявил о новых кадровых назначениях

В блоке заместителя генерального директора КАМАЗ по продажам и сервису произошли кадровые изменения.

Как сообщает пресс-служба КАМАза, директором по рекламе назначен Ашот Арутюнян, работавший с 2008 года директором по маркетингу и рекламе. Ашот Арутюнян имеет большой опыт работы в области маркетинга: он возглавлял службы маркетинга в таких компаниях, как «Детский мир», «Снежная Королева», «Техносила». Кроме того, до прихода на КАМАЗ Ашот Арутюнян успешно сотрудничал с компанией «КАМАЗ-Лизинг», консультируя ее специалистов по вопросам стратегии.

В свою очередь, директором по маркетингу назначен 39-летний Эльдар Аминов, до этого возглавлявший департамент продуктового менеджмента. Свою трудовую деятельность после окончания Московского государственного открытого университета в 2002 году он начал во Внешнеторговой компании «КАМАЗ», в отделе маркетинговых исследований. Второе высшее образование получил в ИНЭКА. Имеет научную степень кандидата экономических наук.