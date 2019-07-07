В Воронеже стали больше покупать автомобилей с пробегом

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за семь месяцев текущего года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в Воронеже составил 19 033 единицы. Это на 3,2% больше, чем в январе – июле 2018 года.

Порядка четверти (23,5%) воронежского вторичного рынка приходится на отечественную марку LADA. На втором месте – Volkswagen с долей 5,8%, на третьем – KIA (5,7%). Одинаковую долю рынка (по 5,3%) имеют еще Nissan, Hyundai и Ford. Таким образом, на эти шесть марок приходится чуть более половины (50,9%) всех перепродаж в Воронеже.

А вот о том, какие модели с пробегом чаще других выбирали жители этого города в январе – июле текущего года, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги».