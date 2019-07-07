В Воронеже стали больше покупать автомобилей с пробегом

сегодня, 08:36 228 0

В Воронеже стали больше покупать автомобилей с пробегом

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
Все ежемесячные обзоры

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за семь месяцев текущего года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в Воронеже составил 19 033 единицы. Это на 3,2% больше, чем в январе – июле 2018 года.

Порядка четверти (23,5%) воронежского вторичного рынка приходится на отечественную марку LADA. На втором месте – Volkswagen с долей 5,8%, на третьем – KIA (5,7%). Одинаковую долю рынка (по 5,3%) имеют еще Nissan, Hyundai и Ford. Таким образом, на эти шесть марок приходится чуть более половины (50,9%) всех перепродаж в Воронеже.

А вот о том, какие модели с пробегом чаще других выбирали жители этого города в январе – июле текущего года, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи вторичный рынок автомобили с пробегом марки-лидеры ford hyundai kia lada nissan volkswagen

Новости на тему

В Германии отзывают внедорожники LADA 4x4 из-за угрозы возгорания

сегодня, 09:53

Все новости

Статьи на тему

Эксперты: Ford найдет покупателей на свои мощности в России, но цена не будет высокой (ТАСС)

7 июля 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 марок-лидеров по продажам SUV в России

9 августа 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью