Автомобили «Садко Next» поступили в продажу

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Автомобили «Садко Next» поступили в продажу

Горьковский автозавод в июле сертифицировал полноприводный среднетоннажный грузовик «Садко Next». По данным «Российской газеты», первые партии автомобилей уже собраны на заводе и отправлены в дилерскую сеть. Начальная стоимость «Садко Next» в бортовой версии составляет 2 млн 195 тыс. рублей.

Капотный грузовик «Садко Next» является новым поколением ГАЗ-3308 «Садко». Кабину для преемника позаимствовали от среднетоннажного грузовика «ГАЗон Next», которая в стандартном исполнении вмещает трех пассажиров, в двухрядном – до семи.

Внедорожный грузовик оснащается турбодизелем ЯМЗ-534 объемом 4,4 литра, мощностью 149 л.с. Мотор агрегатируется с 5-ступенчатой механической трансмиссией (управляется джойстиком). При этом объем стандартного топливного бака составляет всего 95 литров, но за доплату доступен второй бак такого же объема.

«Садко Next» отличается клиренсом в 315 мм, понижающей передачей, блокировками обоих межколесных дифференциалов и системой подкачки шин. Управление раздаточной коробкой (включение переднего моста или понижающей передачи) здесь осуществляется при помощи кнопок на панели приборов.

Среднетоннажник «ГАЗон Next» помимо кабинного модуля Next, двигателя и коробки поделился рулевым механизмом и подвеской. От классического ГАЗ-3308 «Садко» (выпускается с 1999 года) после модернизации остались рама, мосты и колеса.

В автомобиле применено новое рулевое управление интегрального типа. В сочетании с модернизированной передней подвеской оно обеспечивает высокую информативность, хорошую управляемость, плавность хода и устойчивость на дороге.

Машина оснащена полностью пневматической тормозной системой. Благодаря возможности подкачки воздуха от компрессора система сохраняет работоспособность даже при небольшой разгерметизации. Предусмотрен вариант применения коробки отбора мощности – как на коробке передач, так и на раздаточной. Это дает возможность одновременно устанавливать лебедку и большое количество специальных надстроек.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки грузовые автомобили gaz

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