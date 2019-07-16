Сколько автомобилей может попасть под запрет эксплуатации?

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что Комитет по промышленности Государственной Думы РФ предложил на законодательном уровне запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Мы решили рассмотреть, сколько автомобилей может попасть под действие данного запрета, если он будет принят.

Стоит сразу оговориться, что пока неизвестно, какой возраст автомобиля депутаты считают предельным. Поэтому просто разложим российский парк легковых автомобилей на возрастные категории.

Напомним, что на начало 2019 года на территории РФ их было зарегистрировано в количестве 43,5 млн единиц. Чуть более 6% от этого объема пребывает в возрасте, превышающем 30 лет, что составляет 2,65 млн штук. Около 15% легковых машин имеют возраст от 21 до 30 лет включительно – таковых числится 6,4 млн экземпляров. Немногим меньше (примерно 14% или 6 млн шт.) транспортных средств было выпущено 16 – 20 лет назад. Еще порядка четверти всех автомобилей находятся в возрасте от 11 до 15 лет включительно (10,3 млн шт.).

Таким образом, как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в нашей стране почти 42% легковых автомобилей имеют возраст не старше 10 лет, что эквивалентно 18,1 млн единиц.

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