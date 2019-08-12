Казахстанский авторынок в июле вырос на 30%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Казахстане по итогам июля составили 6465 единиц, что на 30,1% выше показателя годичной давности. Как отмечают в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», это лучший результат продаж за последние три года. При этом доля автомобилей локальной сборки достигла рекордной отметки в 60%. За семь месяцев 2019 года жители республики приобрели 37219 машин – на 20,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером на казахстанском авторынке в июле стала Toyota, реализовавшая 1425 автомобилей – на 23% больше, чем годом ранее. Второе место сохраняет LADA, результат которой составил 1417 машин (+14%). Третью позицию заняла Hyundai – автомобили этой марки выбрали 1384 покупателя, что вдвое больше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Ravon с показателем 325 проданных машин против 17 единиц годом ранее. Замыкает пятерку лидеров на этот раз KIA, чьи дилеры реализовали 245 автомобилей (+26%).