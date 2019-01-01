Рынок новых автомобилей в Москве по итогам июля вырос на 10%

сегодня, 14:02 1117 0

Рынок новых автомобилей в Москве по итогам июля вырос на 10%

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Объем столичного рынка новых легковых автомобилей в июле 2019 года составил 19,5 тыс. единиц, что на 10% выше результата годичной давности. Такие данные получили специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки дилерского пакета «Региональная статистика».

Самым популярным автомобилем в Москве по итогам июля является седан Volkswagen Polo, обладателями которого стали 1384 человека (+32%). На втором месте – KIA Rio, с результатом 942 экземпляра (-19%). Замыкает тройку лидеров лифтбек Skoda Rapid, объем рынка которого вырос в 2,1 раза до 759 единиц.

Далее в рейтинге располагаются седан KIA Optima (665 шт.; рост в 2,6 раза) и кроссовер Hyundai Creta (663 шт.; +16%). Кроме них в десятку моделей-лидеров московского рынка новых легковых автомобилей по итогам июля попали: Renault Kaptur (606 шт.; рост в 2,3 раза), Hyundai Solaris (578 шт.; +12%), Skoda Octavia (574 шт.; +3%), Toyota Camry (554 шт.; +7%) и Nissan Qashqai (518 шт.; +72%).

Как отмечают специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рынок новых автомобилей в Москве растет второй месяц подряд.

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, источник: АВТОСТАТ

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