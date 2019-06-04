BMW в июле увеличил продажи в России на 14%

Российские дилеры BMW в июле реализовали 3320 автомобилей – на 14% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2019 года в России было продано 23165 автомобилей баварской марки, что на 16% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В результате BMW стал лидером премиального сегмента в России.

«У BMW полностью обновился модельный ряд, вышел новый для марки сегмент кроссовера Х7, который занял достойное место на рынке и пользуется повышенным спросом у покупателей. Лидер сегмента Х5 также получил новый кузов и отличные технические параметры. Бестселлер – 3 серия – ворвалась на рынок с инновационным набором опций. Все эти параметры просто не оставляют шансов конкурентам. Также концерн BMW проанализировал мнение и отзывы покупателей, максимально адаптировал свои автомобили под текущие требования и запросы», – комментирует генеральный директор BMW Адванс-Авто Алексей Гопкало.

В целом, по его словам, в 2019 году BMW приготовил 19 новых бестселлеров, среди которых BMW X7 и BMW X6, новый кузов BMW X5, а также обновленная версия флагмана марки BMW 7 серии.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».