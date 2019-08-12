Пермский дилер VERRA запустит подписку на автомобили Toyota

Компания VERRA запустит подписку на автомобили Toyota – новый клиентский сервис автомобилисты Перми получат уже в ближайшее время. Как отмечается, подписка на автомобили впервые в России будет реализована не автопроизводителем, а официальным дилером бренда, сообщает пресс-служба компании VERRA.

Подписка – долгосрочная аренда автомобиля с минимальными затратами со стороны подписчика: ежемесячный платеж, топливо, парковка и мойка. Страховки ОСАГО и КАСКО, транспортный налог, зимняя резина, сигнализация – эти затраты берет на себя компания VERRA. Подписчик получает автомобиль "под ключ", готовый к эксплуатации и не требующий вложения денег в дорогостоящую покупку, обслуживание и страхование. При этом компания на регулярной основе и за свой счет будет проводить плановое техническое обслуживание, а также кузовной ремонт за счет страховой компании в случае ДТП.

Как сообщила генеральный директор компании VERRA Анна Бояршинова, первыми подписку на автомобили Toyota получат сотрудники компании VERRA, которая является крупным работодателем Перми. Далее VERRA планирует проанализировать опыт пилотного запуска подписки, расширить парк автомобилей и представить новый сервис своим клиентам, в том числе и корпоративным.

Известны автомобили, которые первыми станут доступны по подписке, и стоимость нового сервиса: Toyota Corolla – 7 тыс. рублей в месяц, Toyota Camry – 10,5 тыс. рублей в месяц, Toyota RAV4 – 13,5 тыс. рублей в месяц, Toyota LC Prado – 35 тыс. рублей в месяц.

На старте проекта "Подписка VERRA" используются автомобили с пробегом, которые находятся на гарантии производителя. В конце 2019 года проект "Подписка VERRA" будет запущен для клиентов, цены будут пересмотрены.

Полный список дилеров по городам России содержится на сайте "Цена Авто" в разделе "Дилеры".