АВТОВАЗ назвал сроки появления LADA Vesta с вариатором

Флагманская модель LADA Vesta в течение одного-двух лет обзаведется бесступенчатой автоматической трансмиссией. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил начальник пресс-центра АВТОВАЗа Сергей Ильинский, по словам которого, работы над адаптацией вариатора Jatco JF015E ведутся, но комментировать подробности он отказался.

В настоящее время LADA Vesta можно приобрести с 5-ступенчатой «механикой» или «роботом» с тем же числом передач. Цены на Vesta седан варьируются от 607 тыс. рублей до 881 тыс. рублей. Расширение гаммы трансмиссий за счет появления вариатора приведет к удорожанию: например, доплата за CVT на XRAY Cross составляет 50 тыс. рублей, пишет портал Motor.ru.

Напомним, LADA XRAY Cross получил эту трансмиссию в июле этого года. Как отмечается, основная особенность агрегата в том, что здесь в конструкции дополнительно используется двухступенчатый редукторный сектор. Это решение позволило сделать трансмиссию компактнее и на 13% легче. Такое решение повышает тяговые характеристики, и при этом не боится низких температур, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а кроме того, обеспечивает более высокую топливную экономичность. При необходимости данный тип трансмиссии дает возможность имитировать ручной режим переключения передач, что облегчает обгоны, движение в гору, буксирование прицепа, торможение двигателем, а также повышает акустический комфорт в салоне автомобиля. Новая трансмиссия на LADA XRAY Cross устанавливается в паре с 1,6-литровым двигателем Альянса HR-16, который производится в Тольятти. Следует отметить, что снаряженная масса автомобиля и рекордный дорожный просвет (215 мм) не изменились.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».