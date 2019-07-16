В ГосДуме инициировали возможный запрет на эксплуатацию старых машин

Комитет по промышленности Государственной Думы предложил на законодательном уровне запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Какой возраст считать «предельным», в письмах Минтрансу и Минпромторгу (с которыми ознакомились журналисты «Коммерсанта») депутаты пока не уточнили, однако сама по себе поднятая тема спровоцировала широкое обсуждение в обществе.

Напомним, что на данный момент в России на законодательном уровне пока принято только одно ограничение по возрасту эксплуатируемого транспорта. Оно касается автобусов, перевозящих организованные группы детей: такие автобусы должны быть не старше десяти лет. И даже эта норма закона еще не вступила в действие.

Что же касается личного транспорта, то совсем недавно агентство «АВТОСТАТ» сообщало, что в России зарегистрировано почти 2,5 млн легковых автомобилей, произведенных еще в период СССР, т.е. до 1992 года. Это составляет порядка 6% от всего автопарка страны (на 1 января 2019 года).

Однако идея запрета автомобилей, достигших предельного срока эксплуатации, сложно реализуема, считает исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. Давая комментарий «Коммерсанту», эксперт напомнил об успехе действовавшей до 2018 года госпрограммы обновления парка, в рамках которой граждане получали скидки при покупке новых машин (при сдаче в утиль старых или в trade-in). Таким образом, всего за три года в рамках программы обновления парка было реализовано более 1,2 млн машин. Однако Минпромторг почему-то продлевать программу не хочет.

Взамен появляются вот такие рекомендации по установлению «предельного возраста». Между тем, эксперты считают, что устанавливать «предельный» срок службы личному автомобилю достаточно сложно. Напомним, что есть владельцы, которые на своей машине проезжают в год не более 5 - 6 тыс. км, а соответственно даже за 10 - 15 лет они не вырабатывают ресурс в 120 - 150 тыс. км, заложенный автопроизводителями. И есть авто, работающиее в такси, спидометр которых накручивает за год сотни тысяч километров и демонстрирующие более высокие возможности, чем те, что закладываются производителями.

Похоже, в депутатской среде сегодня все же не выработано единого мнения по данному вопросу. Многие понимают, что вопрос возраста автомобилей и требование о выбытии их из автопарка России в первую очередь ударит по бедным слоям населения. Они не обновляют автомобили не потому, что им нравится ездить на «раритетных развалюхах», а совсем по иным причинам. Напомним, что по этим самым причинам в декабре 2018 года в недрах ГосДумы даже вызревало решение отменить транспортный налог на автомобили в возрасте старше 10 лет (хотя это и более 53% парка России), что в принципе противоречит сегодняшним рекомендациям.

Быстро узнать стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: DRIVE2.RU