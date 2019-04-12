В России подорожали семь моделей Renault

Эксперты сайта «Цена Авто» на основе мониторинга цен на новые автомобили, представленные в России, обнаружили, что семь моделей Renault во всех своих комплектациях стали дороже на сумму от 1 до 25 тыс. руб. Без изменений остались лишь цены на кроссовер Koleos, а также на универсал Dokker и его кросс-версию Dokker Stepway.

Максимальную прибавку в 16 – 25 тыс. руб. получил новый кроссовер Arkana. Что касается остальных моделей, то их стоимость выросла не так сильно . Так, обновленный Renault Duster стал дороже на 5 – 20 тыс. руб., при этом цены на автомобили предыдущего поколения сохранились на прежнем уровне. Renault Kaptur прибавил 1 – 20 тыс. руб., Logan и Sandero – от 8 до 10 тыс. руб., а их Stepway-версии – 11 тыс. руб.

Как теперь выглядят новые цены на эти модели можно узнать на сайте здесь.