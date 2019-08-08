Пикапы Mercedes-Benz X-Class снова попали под отзыв в России

Компания «Мерседес-Бенц РУС» объявила об отзыве 944 пикапов Mercedes-Benz X-Class. Как отмечает пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат автомобили, произведенные с февраля по апрель 2018 года.

В качестве причины отзывной кампании пикапов называется отсутствие гарантии корректной работы системы ESP, которое может быть вызвано рядом факторов. Так, на некоторых автомобилях Mercedes-Benz Х-Class с кунгом, который дополнительно установлен на грузовую платформу, может происходить превышение максимально допустимой суммарной нагрузки кунга на крышу. При этом в случае превышения общей нагрузки на крышу возможны сбои в работе системы ESP, что может негативно повлиять на устойчивость движения и привести к заносам и авариям. Кроме того, в инструкции по эксплуатации автомобиля с кунгом отсутствует приведена неполная информация о нагрузке.

Также на ряде автомобилей с блокировкой дифференциала заднего моста в руководстве по эксплуатации некорректно указано, что поддержка системы ESP значительно снижается при активации блокировки дифференциала заднего моста. На самом деле поддержка системы полностью отключается, что вполне корректно отображается на комбинации приборов с помощью предупредительной лампы желтого цвета «ESP OFF».

С другой стороны, в случае сбоя подсистемы ряда функций PRE-SAFE появится предупредительное сообщение, которое не описано в руководстве по эксплуатации. В результате будет непонятно, какая неисправность присутствует.

Официальные дилеры Mercedes-Benz в России проинформируют владельцев пикапов X-Class, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На этих автомобилях будет заменено руководство по эксплуатации автомобиля и при необходимости инструкция по эксплуатации кунга, а также возможно обновление электронного руководства по эксплуатации. Все ремонтные работы будут осуществляться для автовладельцев бесплатно.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за последнее время это уже третий по счету отзыв пикапов Mercedes-Benz X-Class. Так, в конце мая была проведена отзывная кампания 330 таких автомобилей, а в начале августа – уже 575 машин. Теперь под отзыв попало еще больше пикапов немецкого премиум-бренда.

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