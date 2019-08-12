Jaguar Land Rover перейдет на платформу BMW

Будущие кроссоверы Jaguar Land Rover перейдут на платформы BMW. Вероятно, это будет переднеприводная архитектура FAAR, как у 1-Series последнего поколения и моделей MINI.

По данным издания Autocar, для JLR это будет вынужденный шаг. Падение продаж в Китае, переход к более жестким нормам выбросов CO₂, разработка новой алюминиевой платформой MLA (Modular Longitudinal Architecture), а также инвестиции в производство и выпуск новых моделей негативно сказываются на финансовом положении британской марки. Выход – расширение сотрудничества с BMW, пишет портал SpeedMe.ru.

Партнерство двух брендов уже предусматривает совместную разработку полностью электрических и электрифицированных силовых установок. Однако дополнительно снижать издержки планируется за счет использования немецких двигателей и переднеприводной архитектуры FAAR (1-Series, MINI). По предварительной информации, «тележка» ляжет в основу двух компактных кроссоверов Jaguar с традиционным и купеобразным кузовом и дизайном в стиле i-Pace. А следующие Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport станут близкими родственниками MINI Countryman и BMW X1.

Переход на FAAR, которая совместима с бензиновыми, гибридными двигателями и электрическими установками, избавит JLR от расходов на разработку собственной архитектуры для батарейных автомобилей. Кроме того, на платформе можно построить машины длиной от 4,2 до 4,6 метра, что удачно вписывается в размерную классификацию будущих моделей JLR. Также стоит учитывать экономию на масштабе производства.

В течение пяти лет у JLR появятся пять новых моделей. Все они будут построены на модульной архитектуры MLA с тем или иным уровнем электрификации силовой установки. Совсем скоро дебютирует новый Land Rover Defender, за ним – электрический XJ, большой кроссовер J-Pace и еще два вседорожника – в том числе городской вариант, который пока фигурирует под именем Road Rover.

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