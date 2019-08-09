Россия снизит пошлины на иномарки

Россия в последний раз снизит ввозные таможенные пошлины на импортные автомобили в рамках договоренностей с Всемирной торговой организацией.

Сейчас ввозные таможенные пошлины на новые иномарки составляют 17%, на подержанные – 22%. Однако уже с 1 сентября они будут снижены в соответствии с обязательствами, которые дала Россия при вступлении в ВТО. Как сообщили газете «Известия» в Минэкономразвития России, на новые машины ставка составит 15%, а на автомобили с пробегом она понизится до 17%. Однако снижение ставки из расчета за один куб.см объема двигателя будет минимальным: в среднем на 0,05 евро за 1 куб.см объема двигателя для новых машин и на 0,06 евро за 1 куб.см объема двигателя для автомобилей, бывших в употреблении. Снижение затронет исключительно легковые машины, так как на грузовые автомобили переходные периоды в соответствии с обязательствами России в ВТО завершились еще в 2017 году. В настоящее время в отношении них установлены пошлины в диапазоне 0-15%.

Напомним, в августе 2012 года Россия вступила в ВТО, эта организация была создана для устранения избыточных таможенных барьеров между странами, что должно способствовать формированию конкурентных производств и вытеснению малоэффективных. В тот же год в России впервые были серьезно опущены заградительные таможенные барьеры, введенные как защита национальных автопроизводителей в период кризиса в 2009 году: с 30% до 25% – на новые авто в возрасте до семи лет и с 35% до 25% – на подержанные. Пошлины уже снижались в 2017 и 2018 годах. На тот момент доля импорта в продажах автомобилей составляла 48%, сейчас этот показатель не превышает 15%.

Между тем, снижение таможенных пошлин на легковые автомобили с двигателями внутреннего сгорания не коснется электромобилей. Несмотря на включение этого вида транспорта в приоритетные направления по внедрению в автопроме, поддерживать импорт электромобилей правительство не намерено, хотя готово просубсидировать серийный электромобиль отечественного производства (таких пока нет). Как отмечают в Минпромторге, пошлина на электромобили в настоящий момент и так находится на минимальном уровне – 15%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2019 года импорт легковых автомобилей в Россию увеличился на 3,9% до 143,7 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 3 млрд 819,9 млн долларов.