Cadillac XT4 и XT6 появятся в России к концу года

Компания General Motors анонсировала выход на российский рынок двух новых люксовых кроссоверов Cadillac. Как сообщил Autonews.ru главный вице-президент General Motors Джулиан Блиссетт, компактный кроссовер XT4 и более крупный трехрядный внедорожник XT6 появятся в шоу-румах российских дилеров в декабре. Продажи автомобилей компания намерена запустить в начале 2020 года. Стоимость новинок и комплектации для российского рынка будут объявлены ближе к старту продаж. Оба кроссовера получат 2,0-литровые турбированные двигатели.

Напомним, абсолютно новый семиместный внедорожник Cadillac XT6, впервые представленный на Детройтском автосалоне в начале этого года, в модельной линейке Cadillac займет место между XT5 и Escalade. В базовое оснащение автомобиля входят семь подушек безопасности, система контроля слепых зон и поперечного трафика, функция автоторможения с распознаванием пешеходов, камера заднего вида с омывателем и система помощи движения по полосе.

Пятиместный Cadillac XT4 с дорожным просветом 171 мм впервые в истории Cadillac будет продаваться с дизельным двигателем.

Напомним, ранее на российском рынке появился обновленный седан Cadillac CT6, который предлагается в двух комплектациях – Sport и Platinum – стоимостью 4 млн 850 тыс. рублей и 5 млн 690 тыс. рублей соответственно. Под капотом Cadillac CT6 установлен 3,6-литровый атмосферный двигатель V6, который работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль оснащается системой автоматического полного привода, системой Stop&Start и тормозной системой Brembo.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2019 года российские дилеры Cadillac реализовали 503 автомобиля (-15%). Бестселлером марки является флагманский Cadillac Escalade.

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