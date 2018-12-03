Nissan снизил цены на модели Qashqai, Terrano и X-Trail

На фоне общего сокращения российского рынка новых автомобилей некоторым компаниям приходится пересматривать свою ценовую политику, снижая цены на свои модели. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» в результате мониторинга цен на новые автомобили, предлагаемые на российском рынке.

Так, японский Nissan откорректировал в сторону уменьшения стоимость сразу трех кроссоверов из своей продуктовой линейки: от 18 до 102 тыс. руб. – для Qashqai, от 24 до 129 тыс. руб. – для Terrano, от 50 до 122 тыс. руб. для X-Trail.

О том, какими будут новые ценовые диапазоны для этих кроссоверов в зависимости от комплектации, модельного года и наличия рестайлинга можно узнать на сайте «Цена Авто».