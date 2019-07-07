Ford создаст в Китае новые производственные и научно-исследовательские центры

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Ford создаст в Китае новые производственные и научно-исследовательские центры

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Американский автопроизводитель Ford планирует создать производственный научно-исследовательский центр и операционный центр на востоке Китая в провинции Цзянсу. Оба центра будут созданы на базе уже работающего с 2017 года в Нанкине инженерно-исследовательского центра, который входит в число девяти крупнейших производственных и исследовательских объектов компании в мире, пишет агентство "ТАСС". Новые центры, по словам главы представительства Ford в Китае Чэнь Аньнина, заложат основу для дальнейшего развития компании на местном рынке.

В ближайшие три года Ford намерен предложить китайским потребителям порядка 30 новых моделей под марками Ford и Lincoln, свыше 10 из которых получат двигатели на электрической тяге.

Как отмечается, за последние несколько лет в городе Нанкин обосновались многие крупные китайские и мировые игроки автомобильной индустрии. В этом мегаполисе создана целостная производственная сеть, включающая также научно-исследовательские центры, каналы сбыта продукции и логистическую инфраструктуру. В 2018 году объем производства автомобилей в Нанкине составил порядка 900 тыс. единиц.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: китай производство инвестиции разработки ford

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